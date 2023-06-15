Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости

15 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в столичной квартире на улице Южнобутовская

"Рейд 112": пожар произошел в столичной квартире на улице Южнобутовская

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В 00:40 на пульт службы 112 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на третьем этаже. Жильцов подъезда быстро эвакуировали. Люди успели взять с собой необходимые документы и домашних питомцев. В пожаре никто серьезно не пострадал, однако двоим жильцам потребовалась медицинская помощь/

В 05:50 автомобиль Toyota Land Cruiser, увидев впереди дорожные работы, начал перестроение в правую полосу, однако не справился с управлением, столкнулся с такси Hyundai Solaris, а затем врезался в Mercedes, после чего перевернулся. В аварии никто не пострадал.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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