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Новости

14 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Осеннем бульваре

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Осеннем бульваре

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Автомобиль ВАЗ-2107 в 00:05 двигался в сторону Рублевского шоссе по Осеннему бульвару. В районе дома № 8, корпус 2, в него врезалась девушка на самокате. Она бросила свое транспортное средство и покинула место происшествия. Водитель "Жигули" вызвал ДПС. Автоинспекторы опросили водителя и очевидцев, а затем составили протокол.

В 02:30 автомобиль Seat двигался по улице Хачатуряна. На перекрестке в него на большой скорости врезался BMW, хотя улица Санникова имеет одностороннее движение. От удара Seat выбросило на тротуар и развернуло. Автомобиль серьезно пострадал, но водитель и пассажиры отделались ушибами. В BMWсработали подушки безопасности, эту машину также откинуло на несколько метров и вынесло на тротуар. Водитель и пассажир не пострадали.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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