Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": нападение с ножом на улице Юных Ленинцев и пожар на Голубинской улице

"Рейд 112": нападение с ножом на улице Юных Ленинцев и пожар на Голубинской улице

Новости часа: РФ выделит 10 млн долларов на помощь четырем странам Африки

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124

"Московский патруль": хулиганы подожгли входную дверь квартиры москвича

"Московский патруль": в Подмосковье задержали грабителей продуктового магазина

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в хранении наркотиков

"Московский патруль": в столице будут судить с убийцу депутата из ХМАО

Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина

СК РФ возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере под Тверью

Примесь метанола в опасных концентрациях обнаружили в образцах алкоголя "Мистер Сидр"

Неизвестный напал с ножом на прохожего в районе дома 39 на улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел рядом с метро "Волжская". Между девушкой, идущей домой, и неизвестным мужчиной завязался конфликт. В результате агрессивный гражданин ранил ее ножом в руку. Пострадавшая убежала с места происшествия, вызвала полицию и скорую помощь.

Пожар произошел в квартире дома 15/10 на Голубинской улице. Двухкомнатная квартира горела на восьмом этаже здания. Жителей соседних квартир немедленно эвакуировали. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра. В результате возгорания погибла хозяйка квартиры.

Автомобиль такси и мотоцикл столкнулись на Зубовском бульваре. Легковушка двигалось по улице Пречистенка, на пересечении с бульваром она врезалась в мотоцикл. В результате тот опрокинулся на проезжую часть. Предположительно, такси выехало на перекресток на красный сигнал светофора. Медики оказали мотоциклисту первую помощь и отвезли в больницу.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияпожарДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика