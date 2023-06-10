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Новости

10 июня, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": в Северном Бутове автомобиль врезался в другую машину

"Рейд 112": в Северном Бутове автомобиль врезался в другую машину

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Жители Северного Бутова стали очевидцами погони сотрудников ДПС за водителем авто "Шкода". Во время погони случилось ДТП – "Шкода" врезался в "Мицубиси". От сильного удара автомашина "Мицубиси" отлетела в припаркованную "Мазду". Водителя "Мицубиси" и пассажира "Шкоды" госпитализировали в больницу.

В службу 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе. На момент прибытия первого подразделения огонь уже охватил площадь в 300 квадратных метров. В ремонтном ангаре на Салтыковской улице горели автомобили. Автосервис выгорел практически полностью со всем его содержимым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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