"Рейд 112": два автомобиля столкнулись перед пешеходным переходом в Москве

Автомобиль марки BMW врезался в Daewoo Matiz на Петрозаводской улице в Москве. По словам водителя второй машины, он притормозил перед пешеходным переходом, после чего почувствовал удар сзади.

Водитель автомобиля BMW заявил, что не согласен с его версией. Они решили дождаться сотрудников ДПС, чтобы установить кто именно является виновником ДТП.

Подробнее – в программе "Рейд 112".