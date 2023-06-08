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08 июня, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись перед пешеходным переходом в Москве

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись перед пешеходным переходом в Москве

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Автомобиль марки BMW врезался в Daewoo Matiz на Петрозаводской улице в Москве. По словам водителя второй машины, он притормозил перед пешеходным переходом, после чего почувствовал удар сзади.

Водитель автомобиля BMW заявил, что не согласен с его версией. Они решили дождаться сотрудников ДПС, чтобы установить кто именно является виновником ДТП.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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