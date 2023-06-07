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07 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием мотоциклов произошло в Гончарном проезде

"Рейд 112": ДТП с участием мотоциклов произошло в Гончарном проезде

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ДТП с участием мотоциклов произошло в Гончарном проезде в районе дома № 6, строение 1. Ночью колонна мотоциклов двигалась по Садовому кольцу. В какой-то момент один из них резко затормозил, в результате чего в него врезался другой мотоцикл.

Пожар произошел на Ленинском проспекте в доме № 93, корпус 3. В результате происшествия погиб ребенок. Также пострадали еще восемь жильцов. Планируется провести пожарно-техническую экспертизу.

На Волгоградском проспекте произошла драга между владельцем собаки и нетрезвым гражданином. Свидетели происшествия позвонили в полицию и скорую.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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