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05 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": сотрудники ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем Skoda

"Рейд 112": сотрудники ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем Skoda

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Ночью жители Северного Бутова стали очевидцами погони сотрудников ДПС за водителем автомобиля Skoda. Во время погони случилось ДТП – Skoda врезалась в Mitsubishi. От сильного удара последняя отлетела в припаркованную Mazda. Водителя Mitsubishi и пассажира Skoda госпитализировали. К нетрезвому водителю пришлось применить спецсредства в виде наручников.

Ночью в службу 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе. На момент прибытия первого подразделения огонь уже охватил площадь в 300 квадратных метров. В ремонтном ангаре горели автомобили. Около двух часов понадобилось пожарным расчетам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Автосервис выгорел практически полностью со всем его содержимым.

Около двух часов ночи в службу 112 позвонил мужчина и сообщил о пожаре в продуктовом магазине. На момент прибытия первого пожарного подразделение происходило горение на площади 5 квадратных метров. Горели холодильные установки магазина. Пять минут понадобилось пожарным, чтобы полностью справиться с возгоранием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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