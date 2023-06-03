Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

03 июня, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": такси столкнулось с другим авто на Бескудниковском бульваре

"Рейд 112": такси столкнулось с другим авто на Бескудниковском бульваре

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На Бескудниковском бульваре автомобиль такси остановился на светофоре. Увидев, что движение разрешено только направо, он начал сдавать назад, но не заметил стоявший за ним автомобиль. В результате столкнулся с ним. Автомобили получили незначительные повреждения.

На Тверской-Ямской автомобиль столкнулся с платной бригадой скорой медицинской помощи. Водитель скорой не захотел рассказывать об обстоятельствах ДТП. Автомобилист повредил руку. Пациентка в скорой не пострадала.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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