"Рейд 112": такси столкнулось с другим авто на Бескудниковском бульваре

На Бескудниковском бульваре автомобиль такси остановился на светофоре. Увидев, что движение разрешено только направо, он начал сдавать назад, но не заметил стоявший за ним автомобиль. В результате столкнулся с ним. Автомобили получили незначительные повреждения.

На Тверской-Ямской автомобиль столкнулся с платной бригадой скорой медицинской помощи. Водитель скорой не захотел рассказывать об обстоятельствах ДТП. Автомобилист повредил руку. Пациентка в скорой не пострадала.

Подробнее – в программе "Рейд 112".