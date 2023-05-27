"Рейд 112": пожар произошел в подвале жилого дома в столице

В 00:45 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении жилого дома № 7В по Березовой аллее. Пожарным понадобилось семь минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Причины пожара установят дознаватели МЧС.

В 06:15 автомобиль Aurus врезался в машину Volvo. Первый двигался по проспекту Мира от ТТК в сторону центра. В районе дома № 61, на перекрестке в Больничном переулке, на проспект выехал Volvo и Aurus на полном ходу врезался в него. От сильного удара первую машину отбросило в автомобиль скорой помощи.

Подробнее – в программе "Рейд 112".