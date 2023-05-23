Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в другую машину на Измайловском шоссе в Москве

"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в другую машину на Измайловском шоссе в Москве

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область 26 мая – Песков

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

Новости часа: в Белгородской области разгромили украинские нацформирования

Сотрудников и посетителей бизнес-центра эвакуировали в центре Москвы

Минобороны сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Белгородской области

Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

СК завел уголовные дела по шести статьям после атаки на Белгородскую область

Путин не планирует провести экстренное совещание из-за событий в Белгородской области

На Измайловском шоссе автомобиль каршеринга врезался в припаркованную машину. На месте происшествия сотрудники ДПС предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Степень вины водителя каршеринга после отказа от освидетельствования теперь установит суд.

На 1-м километре МКАД автомобиль такси врезался в другую машину. Оба водителя и два пассажира второго авто получили различные травмы, но от госпитализации все отказались.

Подробнее о происшествиях в столице – на телеканале Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика