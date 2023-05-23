"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в другую машину на Измайловском шоссе в Москве

На Измайловском шоссе автомобиль каршеринга врезался в припаркованную машину. На месте происшествия сотрудники ДПС предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Степень вины водителя каршеринга после отказа от освидетельствования теперь установит суд.

На 1-м километре МКАД автомобиль такси врезался в другую машину. Оба водителя и два пассажира второго авто получили различные травмы, но от госпитализации все отказались.

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