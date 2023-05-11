"Рейд 112": фура врезалась в грузовик с прицепом на 16-м километре МКАД

В районе 16-го километра МКАД грузовик с прицепом заглох и остановился. Машина простояла несколько минут без знаков аварийной остановки, затем в нее на полной скорости врезалась фура. От мощного удара машины разлетелись в разные стороны.

Два автомобиля столкнулись у платформы Крестьянской заставы в Москве. Оба водителя утверждали, что проезжали перекресток на зеленый сигнал светофора. На место дорожного происшествия приехали сотрудники ДПС.

Во Втором Лихачевском переулке произошел пожар. По указанному адресу происходило горение в заброшенной двухэтажной постройке на площади 20 квадратных метров. Справиться с огнем пожарным расчетам удалось через 15 минут, пострадавших нет.

Подробнее – в программе "Рейд 112".