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04 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": На Сущевском Валу столкнулись три автомобиля

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Автомобиль каршеринга "Фольксваген Поло" резко перестроился и из-за этого в него врезался "Мерседес". Немногим позже в "Мерседес" врезался цементовоз MAN. Машина каршеринга получила незначительные повреждения.

Пожар произошел в квартире дома 6, корпус 1 на улице Челюскинской. В квартире на 6 этаже не было хозяйки, однако там находились кошли. Пожарным пришлось вскрыть дверь и на руках выносить животных. На момент помощи специалистом животные уже едва могли двигаться. Нескольких из них спасти не удалось. Возгорание ликвидировали в течение 10 минут.

Подробнее – об этих и других происшествиях в эфире телеканала Москва 24.

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