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03 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": три автомобиля столкнулись на Беговой улице

"Рейд 112": три автомобиля столкнулись на Беговой улице

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"Газель", "Шкода" и "Ауди" столкнулись в районе дома 32 на улице Беговая. Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля "Ауди" почувствовали себя плохо. После его в его автомобиль врезалась "Шкода", где находились мужчина с ребенком. Их отбросило к отбойнику. Водитель получил ушиб головы, ударившись о приборную панель. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь. Участники аварии вызвали ДПС. Во время ожидания в стоящую "Шкоду" врезалась "Газель".

В доме 45, корпус 1 на улице Ангарская сгорел мусоропровод. Спасатели справились с огнем за несколько минут. Эвакуировать жильцов не пришлось.

Подробнее – об этих и других происшествиях в эфире телеканала Москва 24.

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