"Рейд 112": автомобиль каршеринга Geely врезался в Mercedes на улице Римского-Корсакова

Автомобиль каршеринга Geely врезался в Mercedes на улице Римского-Корсакова в районе дома №2. Инспекторы ДПС в присутствии понятых провели медицинское освидетельствование водителя каршеринга, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машина врезалась в бетонные блоки в районе 14 километра МКАД, где в настоящее время идут дорожные работы. В этом районе висят предупреждающие знаки.

На Измайловском бульваре произошло огнестрельное ранение. Утром в полицию потупило сообщение о конфликте мужчин рядом с отелем с применением травматического оружия. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают стрелявшего мужчину.

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