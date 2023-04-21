21 апреля, 23:55Происшествия
"Рейд 112": водитель сбежал после того, как врезался на автомобиле в ограждение
Автомобиль Lada врезался в металлическое ограждение на улице Ярцевской. Отмечается, что мужчина, сидевший за рулем машины, вышел из него и покинул место происшествия.
Прибывшие на место сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) освободили проезжую часть, отбуксировав поврежденную машину. Причины поступка мужчины, покинувшего место ДТП, устанавливаются.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112