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21 апреля, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": водитель сбежал после того, как врезался на автомобиле в ограждение

"Рейд 112": водитель сбежал после того, как врезался на автомобиле в ограждение

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Автомобиль Lada врезался в металлическое ограждение на улице Ярцевской. Отмечается, что мужчина, сидевший за рулем машины, вышел из него и покинул место происшествия.

Прибывшие на место сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) освободили проезжую часть, отбуксировав поврежденную машину. Причины поступка мужчины, покинувшего место ДТП, устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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