20 апреля, 23:45Происшествия
"Рейд 112": таксист врезался в стоящий на шоссе Jaguar
Такси столкнулось с автомобилем Jaguar на Каширском шоссе. Отмечается, что Jaguar стоял на полосе без движения.
Водитель Jaguar утверждает, что в момент столкновения она находилась в салоне и просто притормозила, а такси не смогло соблюсти дистанцию. От удара в такси сработали подушки безопасности.
Машины получили повреждения средней степени. Водители не пострадали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112