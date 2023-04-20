"Рейд 112": таксист врезался в стоящий на шоссе Jaguar

Такси столкнулось с автомобилем Jaguar на Каширском шоссе. Отмечается, что Jaguar стоял на полосе без движения.

Водитель Jaguar утверждает, что в момент столкновения она находилась в салоне и просто притормозила, а такси не смогло соблюсти дистанцию. От удара в такси сработали подушки безопасности.

Машины получили повреждения средней степени. Водители не пострадали.

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