"Рейд 112": таксист врезался в стоящий на шоссе Jaguar

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20 апреля, 23:45

Происшествия

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Такси столкнулось с автомобилем Jaguar на Каширском шоссе. Отмечается, что Jaguar стоял на полосе без движения.

Водитель Jaguar утверждает, что в момент столкновения она находилась в салоне и просто притормозила, а такси не смогло соблюсти дистанцию. От удара в такси сработали подушки безопасности.

Машины получили повреждения средней степени. Водители не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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