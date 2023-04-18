"Рейд 112": в Москве произошел пожар в многоквартирном доме

В Москве на улице Каховке произошел пожар. Жильцы пятиэтажного дома сообщили, что чувствуют запах гари. Выяснилось, что возгорание происходит в квартире на первом этаже.

Для того, чтобы спасти жильца первого этажа, спасателям пришлось проникнуть в помещение через окна. Квартира оказалась сильно захламлена, по ней было невозможно передвигаться.

Стало ли причиной возгорания моноколесо поставленное на зарядку или загорелось что-то другое, сотрудники не смогли определить из-за множества вещей в доме.

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