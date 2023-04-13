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13 апреля, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": пожар вспыхнул в квартире на Каширском шоссе

"Рейд 112": пожар вспыхнул в квартире на Каширском шоссе

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Пожар вспыхнул в квартире на Каширском шоссе.

Утром в 10:40 в службу 112 поступил звонок о том, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже произошло возгорание. На момент прибытия первого подразделение происходило горение кухонной мебели на площади пяти квадратных метров.

Двое мужчин самостоятельно пытались потушить пламя и отыскать своего кота. Десять минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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