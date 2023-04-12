Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": мужчина получил ножевое ранение около букмекерской конторы в Москве

"Рейд 112": мужчина получил ножевое ранение около букмекерской конторы в Москве

Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Мотоцикл загорелся на дороге в Жулебине

Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы кузбасского МЧС по делу "Зимней вишни"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Рублевском шоссе

Новости регионов: жители Екатеринбурга показали кадры неизвестного объекта в небе

Новости мира: завод по переработке пластика загорелся в США

"Рейд 112": водитель такси получил ножевое ранение в Москве

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста по подозрению в серии нападений

"Московский патруль": мошенник похитил более миллиона рублей у пенсионеров

В полицию поступило сообщение, что в помещении букмекерской конторы происходит драка мужчин. Дерущиеся граждане вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения, один из них ранил ножом другого. По указанному адресу прибыли полицейские и медики скорой помощи.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в ближайшую больницу. Подробнее об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика