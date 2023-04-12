"Рейд 112": мужчина получил ножевое ранение около букмекерской конторы в Москве

В полицию поступило сообщение, что в помещении букмекерской конторы происходит драка мужчин. Дерущиеся граждане вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения, один из них ранил ножом другого. По указанному адресу прибыли полицейские и медики скорой помощи.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в ближайшую больницу. Подробнее об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.