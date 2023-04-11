Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": водитель такси получил ножевое ранение в Москве

"Рейд 112": водитель такси получил ножевое ранение в Москве

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста по подозрению в серии нападений

"Московский патруль": мошенник похитил более миллиона рублей у пенсионеров

"Московский патруль": возле ресторана на юго-востоке Москвы произошло массовое побоище

"Московский патруль": похитители бизнесмена задержаны в Подмосковье и Калужской области

Специалисты начали устранять последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Местные жители сообщили о последствиях пеплопада после извержения вулкана на Камчатке

Автомобиль врезался в "Газель" на внутренней стороне 32-го километра МКАД

"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно облако пепла на Камчатке

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Водитель такси получил ножевое ранение. Пострадавшего перевязали на месте и госпитализировали в ближайшую больницу.

Как установили полицейские, двое знакомых водителя встретились на улице Летная у дома 98.

Между мужчинами возник конфликт, и водитель такси Kia нанес несколько ударов ножом в область живота водителю Hyundai. Оперативно по горячим следам он был задержан. Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика