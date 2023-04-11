11 апреля, 23:55Происшествия
"Рейд 112": водитель такси получил ножевое ранение в Москве
Водитель такси получил ножевое ранение. Пострадавшего перевязали на месте и госпитализировали в ближайшую больницу.
Как установили полицейские, двое знакомых водителя встретились на улице Летная у дома 98.
Между мужчинами возник конфликт, и водитель такси Kia нанес несколько ударов ножом в область живота водителю Hyundai. Оперативно по горячим следам он был задержан. Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112