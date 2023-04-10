10 апреля, 23:45Происшествия
"Рейд 112": мужчину с ножом в груди обнаружили в жилом доме Москвы
На лестничной клетке между четвертым и пятым этажом жилого дома был обнаружен раненый мужчина с ножом в груди.
Врачи на месте происшествия начали оказывать пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Полицейские вместе с жителями дома на носилках отнесли раненого в карету скорой помощи. Впоследствии стало известно, что мужчина находился в гостях у товарища. Он недавно расстался с возлюбленной и сильно переживал расставание.
Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112