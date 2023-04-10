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10 апреля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": мужчину с ножом в груди обнаружили в жилом доме Москвы

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На лестничной клетке между четвертым и пятым этажом жилого дома был обнаружен раненый мужчина с ножом в груди.

Врачи на месте происшествия начали оказывать пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Полицейские вместе с жителями дома на носилках отнесли раненого в карету скорой помощи. Впоследствии стало известно, что мужчина находился в гостях у товарища. Он недавно расстался с возлюбленной и сильно переживал расставание.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

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