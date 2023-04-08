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08 апреля, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": человек попал под поезд на станции Вешняки в Москве

"Рейд 112": человек попал под поезд на станции Вешняки в Москве

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На Варшавском шоссе в районе дома 7 грузовик врезался в легковой Volkswagen. Первая авария спровоцировала вторую. Сначала в стоящие машины влетел Hyundai Solaris, а затем – автомобиль такси Skoda Rapid. В результате одна женщина пострадала, ее госпитализировали. Из автомобилей самые серьезные повреждения получил Hyundai. Его водителю также потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.

Пожар произошел в доме 99 на улице Адмирала Корнилова. Сотрудники предприятий, расположенных на территории промзоны, сообщили, что там горел столярный цех. Площадь возгорания достигала 80 квадратных метров. На место происшествия приезжали владельцы помещений, чтобы спасти оборудование и машины. Пожар ликвидировали в течение получас. В результате никто не пострадал.

На станции Вешняки Казанского направления МЖД на путях обнаружили мужчину без признаков жизни. На место были вызваны сотрудник полиции и медики. Врачи констатировали смерть человека. Выяснилось, что мужчина хотел перейти железнодорожные пути в неположенном месте, не заметил идущий поезд, в результате чего погиб.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

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