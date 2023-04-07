"Рейд 112": мужчина упал с пятого этажа на Сиреневом бульваре

Жители дома на Сиреневом бульваре, сообщили, что под окнами пятиэтажки находится мужчина без признаков жизни. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и экипаж скорой. Медики констатировали смерть человека. Выяснилось, что он выпал с балкона пятого этажа.

В 02:20 водитель автомобиля "Митцубиси Аутлэндер" не увидел двух девушек на пешеходном переходе, которые ехали на самокате. Произошло столкновение. В результате одна из девушек получила перелом ноги. Медики, прибывшие на место, оказали ей первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Вторая девушка получила ушибы и ссадины.

В 03:0 на западе Москвы загорелось кафе. Сотрудники заведения быстрого питания сообщили, что огонь из мангала перекинулся на производственные площади. Очаг возгорания ликвидировали за несколько минут. Никто не пострадал.

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