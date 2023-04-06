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06 апреля, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Сормовской улице

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Сормовской улице

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В 03:50 водитель автомобиля каршеринга "Джили" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с такси "Киа". От страшного удара оба водителя и пассажирка такси получили сильные травмы. Обоих водителей извлекли из салонов и переместили в реанимобили.

В 05:10 автомобиль "Хендэ Санта Фэ" врезался в мачту городского освещения. В результате столкновения у автомобиля серьезно повредился моторный отсек, разбилось лобовое стекло, в салоне сработали подушки безопасности. Это уберегло водителя от травм, медицинская помощь женщине не понадобилась.

На улице Сормовская произошло дорожно-транспортное происшествие. В 05:30 водитель автомобиля "Грэйт Уол" увидел, что ему навстречу на большой скорости едет "Хендэ Гетц". Чтобы избежать столкновения, мужчина резко вывернул руль, но авария все же произошла. Удар пришелся в заднюю левую дверь автомобиля. Водитель "Хендэ" признался, что сильно утомлен. Кроме того, не был пристегнут. Китайский автомобиль получил незначительные повреждения.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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