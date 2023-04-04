"Рейд 112": мужчина попал под поезд на станции Казанского направления МЖД

В 01:40 очевидцы сообщили, что на станции Вешняки Казанского направления на путях обнаружен мужчина без признаков жизни. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. К сожалению, медикам пришлось констатировать смерть человека. Выяснилось, что мужчина решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил идущий поезд.

В 03:20 на 92-м километре Московской кольцевой автодороги женщина вышла на проезжую часть. По предварительным данным, она покинула остановку общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения и оказалась на полосе движения автотранспорта. Через несколько минут ее сбил автомобиль такси. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Водитель такси отказался комментировать происшествие.

Около 04:00 в районе 27-го километра, при съезде на улицу Липецкая, водитель "Форда" начал перестроение, но не рассчитал маневр и столкнулся с "Фольксвагеном". Автомобили получили небольшие повреждения. Медицинская помощь водителям не понадобилась.

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