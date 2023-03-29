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29 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы

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Авария с участием трех автомобилей произошла в Театральном проезде. Сотрудники ДПС оперативно убрали машины с проезжей части и оформили ДТП. Никто не пострадал.

В 00:15 в полицию позвонили граждане, проживающие в доме 16, корпусе 3, по Химкинскому бульвару, и сообщили, что во дворе дома пьяный водитель на машине бьет припаркованные автомобили. От его маневра пострадали два транспортных средства. В итоге сотрудники ГИБДД задержали водителя.

Подробнее об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

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