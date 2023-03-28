"Рейд 112": "Камаз" задавил пешехода на Енисейской улице

На Енисейской улице в Москве в районе дома 9А "Камаз" совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Грузовик затормозить не успел. Пешеход попал под передние колеса машины и от полученных травм скончался на месте.

Пожар произошел в торговом центре в Новотушинском проезде. Огонь охватил второй этаж здания. Внутри находились два охранника, их эвакуировали сотрудники МЧС. Площадь пожара достигала 20 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

А на Нижегородской эстакаде горел автомобиль Lada Largus. У машины вспыхнул двигатель. На помощь водителю бросились другие автомобилисты. Рядом также остановилась бетономешалка с водой. В итоге огонь удалось потушить.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

