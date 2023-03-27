"Рейд 112": на мужчину напали с ножом на Очаковском шоссе

На Очаковском шоссе в районе дома 8 неизвестный гражданин напал с ножом на прохожего. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Пострадавший мужчина с ранениями ног и спины был госпитализирован в ближайшую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

На проспекте Маршала Жукова Chery Tiggo врезался в микроавтобус Ford. Фургон двигался в сторону области, на выезде из тоннеля он сломался и встал. Водитель не успел выйти из машины и выставить аварийный знак, как услышал сильный удар сзади. Водителю Chery потребовались услуги эвакуатора, чтобы доставить машину в автосервис.

На проспекте Вернадского неизвестный ограбил табачный магазин, расположенный в доме 11/19. Дверь в помещение была взломана, а из магазина похищена табачная продукция. Установлено, что злоумышленник проник в помещение со двора через черную дверь. Точная сумма ущерба устанавливается.

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