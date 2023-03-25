"Рейд 112": четыре автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

Четыре автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Такси "Киа Риа" при перестроении столкнулось с другим такси "Фольксваген Поло" в районе дома 67 на улице Юных Ленинцев. Пока участники ДТП ждали сотрудников ДПС, они спровоцировали еще один инцидент. При попытке объехать пострадавшие машины, автомобиль "БМВ" притормозил, в этот момент в него врезалась "Лада" и задела такси.

Недалеко от станции метрополитена "Раменки" в районе дома 36 на Мичуринском проспекте произошла драка между двумя мужчинами. В результате драки один из них получил ранение головы. На место происшествия оперативно прибыли экипажи ППС и бригада скорой медпомощи. Медики оказали первую помощь пострадавшему и доставили в ближайшую больницу.

Работники ЖКХ обнаружили гранату во дворе дома 21 корпус 1 на улице Братиславская. На место прибыли все оперативные службы: спасатели, пожарные, полиция, скорая помощь и саперы. Граната оказалась муляжом.

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