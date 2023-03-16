16 марта, 23:45Происшествия
"Рейд 112": "Киа" и "Газель" столкнулись на 18 километре МКАД
"Киа" и "Газель" столкнулись на 18 километре МКАД. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции автомобилем "Киа". Отмечается, что "Газель" в результате аварии практически не пострадала. Однако для автомобиля "Киа" пришлось вызвать эвакуатор.
"БМВ", такси "Киа" и автомобиль каршеринга "Фольксваген" столкнулись в районе дома 18/20 на улице Енисейская. Автомобили "БМВ" и "Киа" двигались по Енисейской улице. Остановившись на красный сигнал светофора, через некоторое время в автомобили врезался "Фольксваген".
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