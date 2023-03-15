"Рейд 112": авария с участием двух автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов

ДПТ с участием автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов в районе дома 92Г, строения 1. В 00:20 Mercedes врезался в автомобиль Kia, от удара одну из машин отбросило на встречную полосу. Водитель Mercedes утверждал, что двигался на мигающий желтый сигнал светофора, однако с этим заявлением не согласен водитель Kia, которого госпитализировали в больницу.

Около часа ночи на улице Каховка столкнулись два автомобиля. Как произошло ДТП, оба водителя объяснить не смогли. Они решили дождаться сотрудников ДПС, чтобы установить, кто из них виновен в происшествии.

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