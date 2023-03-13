Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на Джазовой улице в Москве

"Рейд 112": ДТП произошло на Джазовой улице в Москве

Новости часа: цена на золото превысила 1,9 тыс долларов за тройскую унцию впервые за месяц

"Московский патруль": полицейские арестовали обнажившихся молодых людей в столичном метро

"Московский патруль": суд арестовал убийцу 15-летней школьницы в Подольске

"Московский патруль": полицейские наградили мужчину, который задержал грабителя в Дубне

"Московский патруль": СК устанавливает обстоятельства убийства в подмосковном кафе

"Московский патруль": столичные полицейские задержали киллера из международного розыска

"Московский патруль": полицейские поймали аферистов, продавших квартиру знакомого в Москве

Компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей за приостановку движения на БКЛ

Новости часа: призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам в 2023 году

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Джазовой улице в Москве. "Дэу Матиз" врезался в такси "Хендэ". Обе машины получили кузовные и механические повреждения.

В районе дома 3 в Глинищевском переулке неизвестного мужчину обокрал водитель такси. На место происшествия приехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Врачи оказали помощь заявителю. Пострадавший был доставлен в ближайшее отделение, полицейским предстоит разобраться в происшествии.

Пожар произошел в доме 50 на Ленинградском шоссе. На момент прибытия первого подразделения происходило горение мебели и личных вещей на площади пяти квадратных метров. Хозяина квартиры в помещении не было, пожарным пришлось вскрывать дверь.

В районе 22-го километра МКАД произошло столкновение автомобиля "Форд Транзит" со стоящим грузовым автомобилей "Газель". От удара "Газель" отлетела и врезалась в такси "Фольксваген". Водитель "Газели" сбежал с места аварии.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика