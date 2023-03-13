"Рейд 112": ДТП произошло на Джазовой улице в Москве

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Джазовой улице в Москве. "Дэу Матиз" врезался в такси "Хендэ". Обе машины получили кузовные и механические повреждения.

В районе дома 3 в Глинищевском переулке неизвестного мужчину обокрал водитель такси. На место происшествия приехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Врачи оказали помощь заявителю. Пострадавший был доставлен в ближайшее отделение, полицейским предстоит разобраться в происшествии.

Пожар произошел в доме 50 на Ленинградском шоссе. На момент прибытия первого подразделения происходило горение мебели и личных вещей на площади пяти квадратных метров. Хозяина квартиры в помещении не было, пожарным пришлось вскрывать дверь.

В районе 22-го километра МКАД произошло столкновение автомобиля "Форд Транзит" со стоящим грузовым автомобилей "Газель". От удара "Газель" отлетела и врезалась в такси "Фольксваген". Водитель "Газели" сбежал с места аварии.

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