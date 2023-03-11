"Рейд 112": поножовщина на Палехской улице и массовое ДТП на МКАД

На северо-востоке Москвы, в районе дома 124 на Палехской улице, неизвестные ранили ножом прохожего. Очевидцы конфликта сообщили об окровавленном мужчине, который лежал на тротуаре. На место происшествия оперативно прибыли экипажи скорой помощи и полиции, однако раненного мужчину сразу обнаружить не удалось. Оказалось, что он самостоятельно добрался до квартиры знакомых на Ярославском шоссе. Медики оказали раненому первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Правоохранителям предстоит восстановить картину происшествия.

На 64-м километре МКАД столкнулись сразу пять автомобилей. Audi двигался по внешней стороне автодороги, в какой-то момент водитель почувствовал резкий удар сзади. Оказалось, что автомобиль стал последним в целой цепочке столкновений. Спровоцировал аварию водитель "Газели". Вину свою он признал, хотя и посчитал причиной ДТП дорожные обстоятельства.

А на 91-м километре МКАД во время ДТП в салоне одной из машин родила собака. Chery Tiggo двигался по внешней стороне автодороги. Ее водитель вместе с дочерью вез к ветеринару собаку, которая никак не могла родить последнего щенка. В какой-то момент животное запаниковало и бросилось на хозяина, в результате водитель потерял контроль и врезался в шумоизоляционное ограждение. Мужчина и девочка получили травмы, однако щенок наконец смог появиться на свет.

Подробнее – об этих и других происшествиях минувшей недели в сюжете телеканала Москва 24.

