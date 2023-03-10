"Рейд 112": автомобиль доставки пиццы столкнулся с каршерингом

В начале первого автомобиль доставки пиццы Renault Sandero столкнулся с автомобилем каршеринга Volkswagen Polo. От удара в салоне Renault сработала подушка безопасности, лопнула шина на переднем правом колесе, повредился бампер. Вторая машина получила похожий, но более серьезный урон. Ее пришлось забирать эвакуатору. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Около часа ночи такси Skoda Rapid парковалось около дома 57, корпус 2 на Новочеркасском бульваре. В это время сзади в него врезался автомобиль Mercedes-Benz G-класс. Его водитель не заметил такси. От удара Skoda отбросило на другое припаркованное такси – Kia Rio, в котором не было водителя и пассажиров. Все автомобили получили повреждения.

В 3:25 жители дома номер 101 на Волгоградском проспекте сообщили, что с балкона третьего этажа упала женщина. Она выжила и сама смогла вернуться в квартиру. Медики нашли ее на площадке перед дверью. Пострадавшая оказалась в нетрезвом состоянии. Ее с трудом удалось уложить на носилки. Съемочной группе пришлось помочь в ее транспортировке. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Медики спасают ее жизнь.

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