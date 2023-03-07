"Рейд 112": Skoda Rapid врезалась в подземный переход

На востоке столицы машина такси Skoda Rapid врезалась в подземный переход. В результате аварии в салоне машины сработали подушки безопасности, у автомобиля оказался разбит бампер, капот и фары. Водителя на месте происшествия не оказалось.

На северо-востоке Москвы неизвестные ранили ножом прохожего. Очевидцы уличного конфликта сообщили, что на тротуаре находится окровавленный мужчина. На место оперативно прибыли экипажи скорой и полиции, однако раненного мужчину обнаружить поначалу не удалось. Выяснилось, что он самостоятельно добрался до квартиры знакомых на Ярославском шоссе. Медики оказали раненому первую помощь и доставили в ближайшую больницу.

На юго-востоке столицы сгорел автомобиль ВАЗ 2109. На место происшествия прибыли два расчета пожарно-спасательного гарнизона столицы. Они справились с огнем в считанные минуты, но, к сожалению, машину спасти не удалось.

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