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07 марта, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": Skoda Rapid врезалась в подземный переход

"Рейд 112": Skoda Rapid врезалась в подземный переход

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На востоке столицы машина такси Skoda Rapid врезалась в подземный переход. В результате аварии в салоне машины сработали подушки безопасности, у автомобиля оказался разбит бампер, капот и фары. Водителя на месте происшествия не оказалось.

На северо-востоке Москвы неизвестные ранили ножом прохожего. Очевидцы уличного конфликта сообщили, что на тротуаре находится окровавленный мужчина. На место оперативно прибыли экипажи скорой и полиции, однако раненного мужчину обнаружить поначалу не удалось. Выяснилось, что он самостоятельно добрался до квартиры знакомых на Ярославском шоссе. Медики оказали раненому первую помощь и доставили в ближайшую больницу.

На юго-востоке столицы сгорел автомобиль ВАЗ 2109. На место происшествия прибыли два расчета пожарно-спасательного гарнизона столицы. Они справились с огнем в считанные минуты, но, к сожалению, машину спасти не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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