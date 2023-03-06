Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": два автомобиля столкнлись в Москве

"Рейд 112": два автомобиля столкнлись в Москве

"Московский патруль": следователи разбираются в обстоятельствах вероятной врачебной ошибки

"Московский патруль": полицейские пресекли деятельность колл-центра лжеюристов

"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

"Московский патруль": в Королеве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия

Число погибших во время землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Авария произошла на Новорижском шоссе в сторону области

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 8 марта

Новости часа: ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с припаркованным Nissan X-Trail. Машины получили повреждения, однако в аварии никто не пострадал.

Автомобиль такси Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Honda Civic. Несмотря на доказательство в виде записи регистратора, мнения водителей и пассажиров двух автомобилей расходятся. Никто не пострадал.

Рано утром в полицию поступило сообщение от жителей дома номер 10 корпус 3 на улице Каховка. Они рассказали, что во дворе находится молодой человек без признаков жизни. Сотрудники скорой были вынуждены констатировать смерть мужчины. Причины гибели мужчины выясняются.

На улице Михайлова произошел пожар. Жители дома номер 30А корпус 4 сообщили, что горит квартира на 23-м этаже. На место происшествия выехали все экстренные службы. Пожарные смогли спасти владельца горящей квартиры. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика