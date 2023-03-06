"Рейд 112": два автомобиля столкнлись в Москве

Автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с припаркованным Nissan X-Trail. Машины получили повреждения, однако в аварии никто не пострадал.

Автомобиль такси Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Honda Civic. Несмотря на доказательство в виде записи регистратора, мнения водителей и пассажиров двух автомобилей расходятся. Никто не пострадал.

Рано утром в полицию поступило сообщение от жителей дома номер 10 корпус 3 на улице Каховка. Они рассказали, что во дворе находится молодой человек без признаков жизни. Сотрудники скорой были вынуждены констатировать смерть мужчины. Причины гибели мужчины выясняются.

На улице Михайлова произошел пожар. Жители дома номер 30А корпус 4 сообщили, что горит квартира на 23-м этаже. На место происшествия выехали все экстренные службы. Пожарные смогли спасти владельца горящей квартиры. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.

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