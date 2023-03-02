"Рейд 112": пожар на Авангардной улице и ДТП на улице Клинская

В службу 112 поступило сообщение о пожаре на балконе 4-го этажа 17-ти этажного жилого дома на Авангардной улице. 5 минут понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать задымление.

Автомобиль "Шевроле" врезался в припаркованный автомобиль "УАЗ Патриот" на Клинской улице. От удара УАЗ вылетел на тротуар. Сотрудники ДПС, которые приехали оформлять ДТП предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Однако молодой человек отказался.

В районе дома номер 26 на Планерной улице водитель автомобиля "Цзили" решил повернуть налево во двор к своему дому и врезался в "Киа". От сильного удара кроссовер развернуло, у машины был сильно поврежден моторный отсек.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.