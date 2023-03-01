Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": наезд на пешехода на Кутузовском проспекте и ДТП на Митинской улице

"Рейд 112": наезд на пешехода на Кутузовском проспекте и ДТП на Митинской улице

"Московский патруль": пассажир погиб в лифте дома на северо-востоке Москвы

"Московский патруль": в Москве задержали мошенника, похитившего более 11 млн рублей

Новости часа: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Греции объявили трехдневный траур после ДТП с поездами

Новости регионов: прорыв трубопровода с кипятком произошел в Омске

Новости мира: 26 человек погибли после столкновения двух поездов в Греции

Автомобиль такси "Шкода Октавия" совершил наезд на пешехода. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. Степень вины водителя такси установят сотрудники ДПС.

Автомобиль каршеринга "Цзили" двигался по Ключевой улице со стороны Братеевской улицы. На Т-образном перекрестке с улицей Борисовские пруды водителю можно повернуть налево или направо. Однако мужчина управлявший автомобилем каршеринга поехал прямо и врезался в столб с дорожным знаком.

Утром на Митинской улице столкнулись две автомашины: "Рено" и такси "Шкода". По словам водителей, на перекрестке не работал светофор.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика