"Рейд 112": наезд на пешехода на Кутузовском проспекте и ДТП на Митинской улице

Автомобиль такси "Шкода Октавия" совершил наезд на пешехода. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. Степень вины водителя такси установят сотрудники ДПС.

Автомобиль каршеринга "Цзили" двигался по Ключевой улице со стороны Братеевской улицы. На Т-образном перекрестке с улицей Борисовские пруды водителю можно повернуть налево или направо. Однако мужчина управлявший автомобилем каршеринга поехал прямо и врезался в столб с дорожным знаком.

Утром на Митинской улице столкнулись две автомашины: "Рено" и такси "Шкода". По словам водителей, на перекрестке не работал светофор.

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