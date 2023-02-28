"Рейд 112": ДТП на Федеративном проспекте и взрыв в квартире на Новочеремушкинской улице

В полночь на Федеративном проспекте автомобиль "Киа" врезался в припаркованный автомобиль "Мерседес". Момент ДТП зафиксировали на телефон очевидцы происшествия. Водитель "Киа" повел себя агрессивно и решил покинуть место ДТП.

Ночью в службу 112 поступило сообщение о взрыве в квартире на 4 этаже 20-этажного жилого дома. Взрывной волной выбило все окна в трехкомнатной квартире и произошло возгорание. В помещении в момент ЧП спали двое взрослых и трое детей. Никто не пострадал.

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