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28 февраля, 23:45

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"Рейд 112": ДТП на Федеративном проспекте и взрыв в квартире на Новочеремушкинской улице

"Рейд 112": ДТП на Федеративном проспекте и взрыв в квартире на Новочеремушкинской улице

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В полночь на Федеративном проспекте автомобиль "Киа" врезался в припаркованный автомобиль "Мерседес". Момент ДТП зафиксировали на телефон очевидцы происшествия. Водитель "Киа" повел себя агрессивно и решил покинуть место ДТП.

Ночью в службу 112 поступило сообщение о взрыве в квартире на 4 этаже 20-этажного жилого дома. Взрывной волной выбило все окна в трехкомнатной квартире и произошло возгорание. В помещении в момент ЧП спали двое взрослых и трое детей. Никто не пострадал.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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