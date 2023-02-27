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27 февраля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием двух машин и убийство в состоянии опьянения

"Рейд 112": ДТП с участием двух машин и убийство в состоянии опьянения

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ДТП с участием двух машин произошло на Дубнинской улице. Машины получили небольшие кузовные повреждения. Водитель машины Lada вину признал, но утверждает, что автомобиль такси двигался без включенных габаритных световых огней.

Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Знаменские садки. Женщина позвонила и сообщила, что она убила свою племянницу. Хозяйка квартиры находилась в состоянии алкогольного опьянения и заколола ножом 43-летнюю женщину. Она объяснила, что конфликт произошел на бытовой почве.

Об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

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