"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в мачту освещения в столице

В 01:30 автомобиль каршеринга врезался в мачту городского освещения. От удара у машины оторвало правое переднее колесо, сильно повредился моторный отсек, разлилось масло. Машину развернуло на 180 градусов. Однако водитель не пострадал.

На юге столицы еще одна машина каршеринга врезалась в столб. Водитель не справился с управлением и въехал в знак пешеходного перехода. В салоне также находилось двое пассажиров. Они получили травмы и ушибы, особенно сильно пострадал мужчина на заднем сидении. Он получил рваные раны головы. Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь.

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