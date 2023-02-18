"Рейд 112": пожар произошел на улице Лобачевского

На улице Лобачевского произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения происходило горение на площади 50 квадратных метров, и было сильное задымление в строительных бытовках. В момент возгорания в вагончиках находились два человека. Они успели выбежать на улицу.

Двухкомнатная квартира загорелась на Варшавском шоссе. О пожаре сообщили соседи, они же помогали хозяину квартиры потушить пламя. Пять минут понадобилось пожарным на полную ликвидацию возгорания. Хозяин квартир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль марки Volvo загорелся на наземной парковке около торгового центра на Хорошевском шоссе. Пожарные справились с огнем за 10 минут. Однако автомобиль уже нельзя было спасти.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

