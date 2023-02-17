"Рейд 112": пожар произошел в электропоезде Александров – Москва

В 00:18 в службу 112 поступило сообщение о пожар в первом вагоне электрического поезда Александров – Москва. Состав был остановлен, а пассажиров попросили покинуть вагон. В 00:30 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила семь квадратных метров. В ходе осмотра в хвостовом вагоне был обнаружен погибший мужчина.

В 01:40 в полицию поступила информация о массовой драке на улице у кафе рядом со станцией метро "Фрунзенская". Рукопашная схватка переросла в драку с применением черенков от метел, которые оставили дворники у станции метро. В результате уличной потасовки 2 человека были госпитализированы в больницу. Нескольких участников конфликта доставили в отделение полиции для разбирательств.

В 01:40 на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в стоматологической клинике министерства обороны РФ. Заискрилась проводка, и пошел дым в одном из зубоврачебных кабинетов. По указанному адресу был направлены 2 расчета техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, который оперативно ликвидировал задымление.

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