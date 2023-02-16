"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Комсомольском проспекте

Около 01:30 на Ленинском проспекте водитель автомобиля "Ситроен" не справился с управлением и задел левой стороной бетонный отбойник. От касания машину отбросило вправо, и она на полном ходу врезалась бетонный блок с правой стороны. Сотрудники ДПС пересадили водителя "Ситроена" в полицейскую машину, где мужчина благополучно уснул.

В 03:05 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в общежитии Российского технологического университета МИСИС на проспекте 60-летия Октября. Загорелась одна из комнат на 11 этаже. Всех студентов общежития немедленно эвакуировали на улицу. Пожарные подразделения обследовали 11-й этаж здания и кроме запаха дыма ничего не обнаружили.

Около 05:10 на Комсомольском проспекте автомобиль "Дэу" врезался в автомобиль такси марки "Ниссан". Оба водителя утверждали что двигались на зеленый сигнал светофора. Сотрудники ДПС, которые приехали на место происшествия, вынуждены были продемонстрировать водителю "Дэу" момент столкновения с камер видеонаблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.