"Рейд 112": строительные бытовки загорелись на улице Лобачевского в Москве

Ночью около 00:30 автомобиль такси "Киа Рио" совершил наезд на пешехода, который неожиданно для водителя выбежал на проезжую часть. Избежать столкновения водитель не смог. Пострадавшего пешехода с травмами головы доставили в ближайшую больницу.

На улице Лобачевского произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения происходило горение на площади 50 квадратных метров и сильное задымление в строительных бытовках. В момент возгорания в вагончиках находились два человека. Они успели выбежать на улицу.

В 05:00 загорелась двухкомнатная квартира во втором подъезде на 6-м этаже дома на Варшавском шоссе. О пожаре сообщили соседи, они же помогали хозяину квартиры потушить пламя. На момент прибытия первого подразделения происходило горение на площади 7 квадратных метров: горел диван, на котором спал хозяин квартиры и мебель комнаты.

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