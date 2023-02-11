"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на улице Сталеваров

Пожар произошел в жилой многоэтажке на улице Сталеваров. В доме № 4 загорелась квартира на восьмом этаже. Спасатели быстро эвакуировали жителей подъезда и вынесли из квартиры женщину без сознания. В квартире с пожилой маломобильной женщиной проживала ее дочь. Она не пострадала.

Кроме того, пожар произошел в квартире дома на Широкой улице на северо-востоке столицы. Пострадали два человека. Спасатели установили, что пожар происходит в двухкомнатной квартире, в которой проживают пожилой мужчина и его 77-летняя мать. Её и вынесли первой из горящей квартиры, а также спасли ее сына.

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