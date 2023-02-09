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09 февраля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в бытовках на Каширском шоссе

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Пожар произошел на Каширском шоссе. Там горели строительные бытовки. По словам рабочих, виновниками возгорания могли стать их нетрезвые коллеги, которые не потушили сигарету или неправильно обращались с электрооборудованием. Пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами рук различной степени.

Драка произошла на территории общежития одного из государственных вузов на Энергетической улице. Об инциденте в ночь сообщили студентки образовательного учреждения. В какой-то момент один из участников потасовки потерял сознание. На место ЧП прибыли скорая помощь и экипаж ППС. Медики оказали пострадавшему первую помощь, а сотрудники полиции доставили пятерых участников драки в отделение.

На Бесединском шоссе Mercedes залетел под фуру. Грузовой автомобиль стоял на обочине после ликвидации ночной поломки, а водитель спал в кабине. Мужчина проснулся от сильного удара. Оказалось, что сзади в грузовик на большой скорости врезалась легковушка. Немецкий автомобиль превратился в груду металла, но водитель чудом остался жив.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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