"Рейд 112": на севере Москвы клиенты напали на водителя такси

На севере Москвы, на 79 километре МКАД, произошло нападение на водителя такси. В салоне автомобиля находились три клиента, в конце поездки компания отказалась платить, а один из мужчин брызнул водителю в глаза из перцового баллончика. После нападения компания вытащила водителя из такси, села за руль, а затем бросила машину через 500 метров и скрылась.

На Перервинском бульваре сгорела BMW. Огонь не успел перекинуться на припаркованные рядом машины. При этом поджог, вероятно, не был умышленным: рядом с автомобилем в это время никто не находился. Огонь удалось потушить в считанные минуты.

Пожар произошел на Донецкой улице в Москве. Там горели бытовки рядом с домом 37. На вызов охранника оперативно выехала скорая и четыре пожарных расчета. Огонь уже начинал перекидываться соседние постройки, однако его удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

