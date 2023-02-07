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07 февраля, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": дочь зарезала мать на юго-востоке Москвы

"Рейд 112": дочь зарезала мать на юго-востоке Москвы

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На улице Грайвороновская на юго-востоке Москвы женщина зарезала собственную мать. В содеянном она призналась сама, позвонив в полицию. У нее произошел конфликт с матерью, с которой она проживала в одной квартире, в результате выяснения отношений она ударила пожилую женщину ножом в голову, отчего та скончалась.

Драка произошла в ресторане на Ладожской улице. Об инциденте между посетителями в полицию сообщили сотрудники заведения. Сразу понять, что произошло, сотрудники ППС не смогли. Нападавших на месте уже не было, однако остались двое пострадавших. Им оказали помощь и доставили в полицию.

На Вернисажной улице автомобиль каршеринга Volkswagen Tiguan на большой скорости врезался в опору эстакады. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Медики были вынуждены констатировать смерть водителя. Что стало причиной смертельной аварии, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Об этих и других происшествия – в сюжете телеканала Москва 24.

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