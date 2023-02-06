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06 февраля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": двойное убийство произошло на Ленинском проспекте

"Рейд 112": двойное убийство произошло на Ленинском проспекте

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Внедорожник Jeep Grand Cherokee врезался в металлический разделитель в районе дома 64 на Ленинградском проспекте. От удара машину развернуло на 90 градусов, сработали подушки безопасности. Водитель серьезно не пострадал, после оформления аварии он уехал.

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Сталеваров. Пламя охватило квартиру на восьмом этаже. Спасатели быстро эвакуировали жителей подъезда и вынесли из квартиры маломобильную женщину без сознания. Вместе с ней проживала ее дочь, она не пострадала.

На Ленинском проспекте в доме 32 произошло двойное убийство. В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что обнаружил своих родителей убитыми в их квартире. Смерть наступила от ножевых ранений. К вечеру мужчина признался, что сам убил родителей.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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